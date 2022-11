Gli ascolti di Halloween | vola STEP su Rai 2 | il GF VIP 7 batte Sopravvissuti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 1 novembre 2022) Che cosa hanno visto i telespettatori ieri nella serata di? Cosa ha scelto dei seguire il pubblico rimasto a casa il 31 ottobre 2022? Ce lo rivelano come sempre i dati auditel: nella serata di ieri a vincere è il Grande Fratello VIP 7 con una puntata parecchio sottotono che però, visti anche i numeri disastrosi della fiction di Rai 1, ha avuto vita abbastanza facile. Complice anche la durata certamente maggiore, oltre 2 ore in più di programma, con il 20% di share il GF VIP vince la serata mentresi ferma al 15 % più vicina a Rai 2 che, almeno una volta alla settimana, sorride. Grazie a Stasera tutto è possibile, il programma di Stefano de Martino che ha regalato al pubblico una serata di spensieratezza anche percon costumi e scherzetti. E non ha fatto lo scherzetto a ...