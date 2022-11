GF Vip | Cristina Quaranta | «Il caratteraccio di Carolina è colpa della terapia» Gelo in studio

Leggi su newscronaca.myblog

(Di martedì 1 novembre 2022)Marconi sta tirando fuori un bel caratterino che spesso viene criticato dalle donnecasa del Grande Fratello Vip. Stare tutti i giorni insieme non è semplice e i litigi sono all’ordine del giorno, ma fuori dalla casa c’è chi non la pensa così, come ad esempio. La battutaccia di«Io posso anche andarmene via oggi ma come Pamela e Giaele cercano le telecamere nessuno. Io sono qui per un messaggio perchè le donne dopo un tumore ha il diritto di tornare a vivere. Vi pare che mi metto a litigare e fare la falsa?»Marconi non accetta le accuse di falsità da parte delle donnecasa. Dopo aver mandato la clip sulla Marconi e sulle accuse da parte delle donnecasa che la ...