Carcere ostativo | le nuove norme e a chi vanno applicate

(Di martedì 1 novembre 2022) Con la pubblicazione del decreto legge n. 162 del 31 ottobre su “ergastolo” e riforma dell’ “ordinamento penitenziario”, rinvio della “riforma Cartabia”, disciplina dei c.d. “rave party” e nuovo articolo 434 bis del codice penale introduttivo del reato di “invasione dei terreni o degli edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, è ufficialmente iniziata l’attività del Governo Meloni. Ieri, infatti, attorno alle tredici, il primo Consiglio dei Ministri ha visto la giustizia grande protagonista della nuova era politica targata Giorgia Meloni: e la discussione più attesa è stata, certamente, quella legata al mantenimento del c.d. “ergastolo”, ovvero quel particolare tipo di regime penitenziario previsto dall’art. 4 bis del relativo Ordinamento penitenziario che esclude in radice, ...