Anci | Buonajuto | Il Governo non sottovaluti gli effetti psicologici della crisi

(Di martedì 1 novembre 2022) “Sono molto preoccupato da padre e da uomo delle istituzioni: i fatti avvenuti nel supermercato di Assago, con il killer che colpisce le vittime perché non sopporta la loro felicità, il militare che ad Asso uccide il suo comandante e ieri a Gragnano, dove un 20enne, con un coltello di 40 centimetri, ha tentato di pugnalare il comandante dei Carabinieri. Nonamo glidovuti e legati al momento storico che tutti stiamo vivendo, iniziato con la pandemia e accentuato oggi dallaeconomica. Vivere nell’angoscia di un futuro incerto non aiuta nessuno. Ilnon sia cieco rispetto a questa emergenza sociale”. E’ quanto dichiara Ciro, sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale dell’. L'articolo proviene da ...

