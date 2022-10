Uomini e Donne | chi guadagna di più nel trono over?

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gli autori dicom’è noto non pagano le dame e i cavalieri del, fornendo loro solo vitto e alloggio a Roma. Tuttavia, grazie al talk-show dic’è chi percepisce a tutti gli effetti una sorta di secondo stipendio che può essere molto sostanzioso. Varia infatti in base alla fama e alla popolarità del personaggio in questione, ma anche da quanto tempo è in studio. Ma chidi più tra i volti noti del, chi è la dama chedi più? Are di più asono le. Questo perché sono le più seguite su Instagram, dove ...