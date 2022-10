Ucraina | allarmi anti - aereo in tutto il Paese Mosca disposta a trattare | no di Kiev e Nato

TGLA7

- Il Cremlino, inoltre, vuole un chiarimento sull'attacco dei droni in Crimea prima di prorogare l'accordo sul grano, nei prossimi giorni contatti con Turchia e ...... nascondono un pericolo: in molti pensano che l'evacuazione sia solo una strategia per bombardare a tappeto la zona rendendo vana l'avanzata. Mentre anche ieri gliper raid aerei sono ... Ucraina: allarmi anti-aerei in tutto il Paese. Mosca disposta a trattare: no di Kiev e Nato Una parte della capitale è senza elettricità e approvvigionamento idrico Massiccio attacco russo sulle infrastrutture critiche di Kiev, Kharkiv e altre città ucraine. Una parte della capitale è senza ...Nuove esplosioni a Kiev, dove alcuni quartieri sono rimasti senza corrente e senz'acqua. Scattato l'allarme anti-areo in tutto il territorio dell'Ucraina.