Terminati i lavori di sistemazione del marciapiede della pista ciclabile in viale Cadore

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il Sindaco Pietro Fontanini, accompagnato dal Vicesindaco e Assessore aipubblici Loris Michelini, ha effettuato un sopralluogo in, all’altezzaChiesa di Santa Maria Assunta, per prendere visione deidi rifacimento del. “Irelativi al lotto del quale fa parte questo intervento – ha spiegato il Sindaco – sono iniziati a marzo e hanno riguardato sei importanti vienostra città, per un totale di 400mila euro e sei mesi di attività. Siamo molto soddisfatti non solo perché, dopo avere effettuato una prova oggettiva di staticità, siamo riusciti a salvare tutti i pini marittimi che caratterizzano ilma ...

Valdarno24

Nelle Marche al 30 settembre scorso sonoin 4937 edifici pari a circa l'11 per cento del totale degli edifici danneggiati, erano solo 1689 due anni fa. Visso Sino ad oggi sono ...Roma,sulla Tangenziale Est: operazione contro il degrado LA DINAMICA Sono infatti le 21 circa di venerdì quando la vittima, E. M., classe 1958, dopo aver trascorso parte della ... Terminati i lavori della nuova biblioteca di Incisa. L'inaugurazione è prevista entro la metà del 2023 Domani per la prima volta festività dei defunti senza limitazioni nel camposanto urbano. In quelli frazionali costruiti 295 loculi. Investiti 1,9 milioni nella messa in sicurezza TERAMO - Dopo sei ann ...TERAMO – Dopo 6 anni il Cimitero urbano di Cartecchio torna completamente fruibile e accessibile. Terminati nei mesi scorsi i lavori di messa in sicurezza di tutte le aree inagibili, sarà ...