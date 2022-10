Ranking Wta aggiornato a lunedì 31 ottobre | Cocciaretto scala posizioni

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Rimane invariata la Top Ten alla vigilia delle Wta Finals che inizieranno stasera in Texas. Davanti la polacca Iga Swiatek che tiene la prima posizione con quasi 6000 punti di vantaggio su Ons Jabeur, con al terzo posto Jessica Pegula e davanti alla connazionale Coco Gauff. A seguire poi Maria Sakkari, Caroline Garcia, Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina e Veronika Kudermetova, chiude la Top Ten Simona Halep, anche se la rumena è attualmente sospesa per doping dopo la positività agli ultimi Us Open. La migliore azzurra rimane Martina Trevisan, che perde comunque una posizione, scendendo alla 27esima. Guadagna una posizione Lucia Bronzetti (60^), e ne guadagnano addirittura 15 a testa Jasmine Paolini ed Elisabetta, rispettivamente al 63^ ed al 64^. Quinta italiana, è Camila Giorgi, che rimane al 69esimo posto.WTA ...

TOP 10(31 OTTOBRE 2022) 1 Iga Swiatek (Polonia) 10335 2 Ons Jabeur (Tunisia) 4555 3 Jessica Pegula (USA) 4316 4 Coco Gauff (USA) 3271 5 Maria Sakkari (Grecia) 3121 6 Caroline Garcia (Francia)