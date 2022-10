Rabiot fa le valigie e si trasferisce dai nemici | scoppia la polemica

(Di lunedì 31 ottobre 2022) A quanto pare, sulle tracce di Adrienci sarebbe una vecchia conoscenza della Juve. Conoscenza che, purtroppo, non è finita bene. Adrien, è senza ombra di dubbio una delle “poche” note positive di questa Juventus. Il suo periodo di forma, rispetto ai compagni, risulta di fatto nettamente sopra la media. Inoltre, rendimento a parte, a livello di gioco è contro ogni pronostico anche uno dei più propositivi. La PresseRecupera palla, smista a centrocampo e dirige l’orchestra come il miglior regista potrebbe fare. Il “Cavallo pazzo” idolo dei tifosi, fresco di soprannome, potrebbe tuttavia lasciare Torino a breve. Nel momento del suo arrivo nel capoluogo piemontese, tutti i supporter bianconeri lo hanno accolto con tanto amore e tanto affetto. Tuttavia, lo scetticismo è stato palese. Del resto, a Parigi il giocatore non ha mai dimostrato ...

