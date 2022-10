Pioppo | acqua non potabile giorno 3 novembre | verifiche in corso

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 31 ottobre 2022)(MONREALE) – Il sindaco Alberto Arcidiacono ha emesso u'ordinanza per vietare l'uso dell'ai fini potabili a, per le abitazioni che si trovano nel tratto tra il civico n.1 di via Provinciale e l'incrocio con la via Polizzi, traverse incluse. Si tratta di una decisione presa a livello preventivo, dato che3, dalle ore 08,00 alle ore 14,00, si procederà a riattivare il pozzo Valle Tajo, per procedere alla verifica dei suoi parametri di potabilità. Al fine di garantire e tutelare la salute e l'incolumità della popolazione servita, si è ritenuto di inibire, in via cautelare, l'usodell'.