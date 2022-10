Nel dibattito sull’invio di armi all’Ucraina è in gioco l’identità della Germania

la Repubblica

In untelevisivo del 17 ottobre scorso, Lula ha definito Bolsonaro un ' piccolo piccolo ... Lula, che ha governato il Brasile dal 2003 al 2010, non ha potuto candidarsi alla presidenza...Non partecipa alpolitico nazionale, non entramerito di questa o quella opinione. Da quel palazzo escono decisioni, provvedimenti, indicazioni precise. Non conta essere un prefetto, un ... Il dibattito sul merito. La scuola pubblica non deve trasformarsi in un'Olimpiade Alcuni tedeschi hanno imparato le lezioni sbagliate dalla storia. Cosa manca per completare la Zeitenwende "Lo scorso febbraio, tre giorni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, il cancelliere Olaf Scho ...È stato un dibattito al vetriolo quello andato in onda domenica, prima del ballottaggio, che ha visto scontrarsi Jair Bolsonaro e Luiz Inacio Lula da Silva. I due hanno cercato di catturare l’elettora ...