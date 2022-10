L’ex arbitro Baldas | “Giusto fermare Manganiello e Abisso Ieri quanti disastri…”

Leggi su serieanews

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Dodicesima giornata difficile per gli arbitri della Serie A.fischietto internazionale Fabioai nostri microfoniin Lazio-Salernitana ein Torino-Milan. Nel day-after la domenica della dodicesima giornata, gli episodi arbitrali tornano a prendersi le prime pagine. Il giallo a Milinkovic-Savic costerà caro al serbo in vista del derby, mentre l’errore su Junior Messias-Buongiorno per poco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.