L’Atalanta si riscatta subito | Hateboer-Lookman | Empoli ko

(Di lunedì 31 ottobre 2022)sie dopo la meritata sconfitta casalinga contro la Lazio ritorna alla gioia dei tre punti al Castellani di. Un successo fondamentale per scacciare i primi mugugni arrivati dopo il primo ko stagionale e soprattutto per tenere il passo di tutte le big che in questo turno finora han vinto. Mister Gasperini, complice la squalifica rimediata da Muriel, rilancia dal primo minuto il danese Højlund preferendolo a Zapata, mentre al post di De Roon viene arretrato in mediana Pasalic, lasciando Ederson ad agire sulla trequarti. Il primo tempo della Dea è un crescendo continuo con una partenza molto tranquilla e composta, passando per sprazzi di incursioni con i varie Ederson ( il quale ha una doppia chances davanti a Vicario) e concludendo con una pressione imponente ...