I bicchieri di carta scatenano una violenta lite tra nigeriani | momenti di follia a Lecce

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La polizia ha arrestato un cittadino nigeriano di 39 anni adopo unacon due connazionali per motivi davvero futili. A scatenare il caos, la richiesta didiin un bar. Deve rispondere al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito l’uomo – noto alle forze dell’ordine – è stato sottoposto ai domiciliari. Laper idiLa vicenda inizia quando i tre connazionali entrano insieme in un bar chiedendo deidiper consumare delle bevande acquistate altrove. Il titolare si rifiuta di dare ie i tre reagiscono offendendo l’esercente e inveendo per il suo rifiuto. Il 39enne si rivela particolarmente veemente tanto che gli altri due ...

Se la cena è particolarmente informale, potete optare per deiindecorati a tema (in commercio se ne trovano un'infinità e potete facilmente abbinarli alla tovaglia), oppure ...Oppure, per creare un bello spirito di squadra, si può giocare a bowling, usando deidie una piccola zucca per buttarli giù. Se il tempo scarseggia e siamo alla ricerca di idee last ...Da quanto ricostruito tre cittadini di nazionalità nigeriana hanno chiesto al titolare del bar dei bicchieri di carta per consumare delle bevande acquistate altrove. Al suo rifiuto i tre hanno ...Lite in centro per un bicchiere di carta: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Un cittadino di nazionalità nigeriana è stato arrestato dalla polizia questa mattina ...