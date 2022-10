Fa caldo a novembre? Pascoli aveva già spiegato tutto

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gemmea è l’aria, il sole così chiaro che i quotidiani ospitano approfondite interviste a meteorologi agitati, mentre in tv fioccano servizi su gente stravaccata nei parchi o dedita alla balneazione autunnale; mentre sui social, megafoni dell’ovvio, le bacheche grondano di allarmismo e indignazione per questa estate fuori stagione. “Gemmea è l’aria, il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore”, scriveva nel 1891 Giovanni, il poeta della quinta elementare, descrivendo la stessa sensazione che proviamo oggi: il cielo sereno, un’aria primaverile presto spezzata da refoli freddi, il sole che rinuncia a innalzarsi più di tanto. “È l’estate, fredda, dei morti”, spiega ascrivendo il fenomeno a una tradizione legata al calendario, una stramberia che bene o male si ripresenta ogni anno; per questo non intitola la poesia “Riscaldamento globale” né ...

