Evan Peters svela alcune curiosità su come si è preparato a interpretare Jeffrey Dahmer

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La serie Netflix suè probabilmente la serie più discussa del 2022 e questa settimanaha rilasciato una lunga intervista a Variety dove hatosusi èadil protagonista.ha infatti confessato di aver studiatoper mesi e di averlo imitato per mesi, sia nel tono della voce sia nel modo di camminare. “Aveva una schiena molto dritta. Non muoveva le braccia quando camminava, quindi mi sono messo dei pesi sulle braccia per vedereci si sente. Ho indossato le scarpe del personaggio con i rialzi, i suoi jeans, i suoi occhiali, avevo ...

Dahmer, lo show più visto di Netflix. Ma anche il più criticato. La serie true crime creata da Ryan Murphy, connei panni di Jeffrey Dahmer, è stata infatti ampiamente attaccata, soprattutto da parte di alcuni familiari delle diciassette vittime del serial killer, che l'avevano giudicata "poco ......le famiglie delle vittime abbiano dichiarato che non sono mai state contattate dal team di produttori e realizzatori che hanno creato il progetto in 10 episodi con protagonistanel ruolo ...Evan Peters era terrorizzato all'idea di affrontare il ruolo di Jeffrey Dahmer nella serie di Ryan Murphy dedicata al cannibale di Milwaukee.Il film The Good Nurse è una storia vera Sì, la pellicola presente nel catalogo di Netflix dal 26 ottobre 2022, che ha come protagonisti Eddie Redmayne e Jessica Chastain, è basata sulla storia vera ...