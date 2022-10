“È diventato una furia | mi è venuto addosso” | Francesca Fagnani racconta l’intervista da incubo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Un’intervista finita molto male perche chiede, una volta e per tutte, una posizione drastica dalla Rai La conduttrice di Belve ha sempre avuto interviste più o meno scomode che hanno spezzato gli equilibri, ma in questo caso si è andato oltre. L’ospite è stato perfino aggressivo nei suoi confronti. A partire da L'articolo proviene da Inews24.it.

OA Sport

... ma ci sono degli ostacoli Tuttavia, secondo il quotidiano, le discussioni per l'acquisto di... In particolare, dopo esserl'unico proprietario della miniera di carbone di Cerrejon , in ...... ha visto la partecipazione della famiglia Mazzone (recentementeper la seconda volta ... Sul palcoscenico anche Alessio Di Cosimo che ha diretto il film,raccolta di testimonianze di ... F1, nausea Ferrari a Città del Messico: il sogno mondiale è diventato un incubo (senza uscita) Cambiano le licenze tra Pantone ed Adobe, e gli utenti dovranno scaricare un plugin e pagare un abbonamento per poter visualizzare e usare i colori delle librerie Pantone. Anche su progetti precedenti ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...