Crolla ponte | drammatico bilancio | 140 persone morte

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Èto unpedonale, ilè terribile: almeno 141 morti e 177tratte in salvo. Erano le 18:30 circa, quando, tutto d’un tratto, illungo 233 èto sotto il peso delle troppe. Come dicono le autorità, è molto probabile che a provocare il crollo sia stato il peso eccessivo per una vecchia struttura. L’emittente NDTV ha riferito che il, di epoca britannica, è stato riaperto nonostante non avesse un certificato di sicurezza. Sui social sono presenti video girati prima del crollo delin cui si vedono alcuneprendere a calci e strattonare le corde che tenevano ilsospeso. Siamo sul fiume Machchu, nella città indiana di Morbi, Gujarat ...