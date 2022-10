Covid | non è finita | arriva la variante Cerberus

...anti. La misura anticipata da Radiocor e contenuta nel Dl "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che...... poiché le forniture di gas naturale e altri combustibilisono riuscite a tenere il passo con il rimbalzo della domanda post -dopo anni di sottoinvestimenti dell'industria petrolifera. L'...Il primo provvedimento del Governo Meloni è un decreto legge omnibus che mette insieme le misure su tutti i temi caldi che la neopremier si è trovata sul tavolo. Cdm, ...Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...