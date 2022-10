Colpi d’arma da fuoco contro un portone nel Napoletano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuesono stati esplosiundi ingresso di uno stabile in via Pessina a San Giorgio a Cremano (Napoli). L’episodio, sul quale indagano i poliziotti del locale commissariato, è accaduto poco prima della mezzanotte di sabato. Sul selciato gli agenti della Polizia di Stato di San Giorgio hanno trovato e sequestrato tre bossoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

da fuoco esplosi nella notte nel quartiere Ponticelli , zona est di Napoli. Intorno all'una i carabinieri sono intervenuti in via Scarpetta, angolo via Provinciale Botteghelle di Portici, ......i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Poggioreale sono intervenuti a via Scarpetta angolo via Provinciale Botteghelle di Portici per una segnalazione di esplosione di...