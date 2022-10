Civitavecchia celebra i Caduti e la Festa dell’Unità d’Italia | date e programmi

(Di lunedì 31 ottobre 2022)– Il 2 e il 4 novembrerenderà onore aie celebrerà lanazionale e delle Forze Armate. GLI APPUNTAMENTI: Martedì 2, presso il Cimitero Monumentale di via Aurelia Nord, alle 11:00 il sindaco Ernesto Tedesco e il comandante del Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito gen. Fabio Polli depositeranno tre corone ai monumenti aidella Prima e della Seconda guerra mondiale e a quello delle vittime del bombardamento di, e un omaggio floreale alla lapide dedicata agli ex internati. Giovedì 4 alle 11,30 il sindaco die il comandante del Cesiva saranno invece all’alzabandiera in piazzale degli Eroi. Nell’occasione verrà depositata una corona al Monumento ai ...

Tuscia Web

'Venerdì 21 ottobre 2022, nel ristorante dell'Hotel San Giorgio, si è svolta la Charter Night: l'atto formale di costituzione del Club rilasciato dalla Sede Centrale. In tale occasione il documento, ...Sabrina, 61enne nativa dima da una vita residente nella capitale, si occupa di montaggi dei dialoghi in ambito cinematografico ed è la sorella dell'attore, regista e sceneggiatore, ... Civitavecchia celebra la festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate Il 2 e il 4 novembre Civitavecchia renderà onore ai Caduti e celebrerà la Festa dell’Unità nazionale e delle Forze Armate. Mercoledì presso il Cimitero Monumentale di via Aurelia Nord, alle 11 il sind ...Palazzo del Pincio ha ospitato quest’oggi la cerimonia simbolica per il benvenuto della città alla prima bambina e al primo bambino che hanno visto la luce nelle prime ore del 2021. Celebrata in ritar ...