Bayern Monaco-Inter | Gosens | “Spero di giocare domani | è un campo speciale per me”

(Di lunedì 31 ottobre 2022)venuto nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il, anche Robin: “Ildiper me è, ho ricordi bellissimi in quello stadio. La mia volontà è quella di giocarla questa champions. Contro ilsarà una bellissima sfida e anche un’opportunità per vedere a che punto siamo, sfideremo una delle squadre più forti d’Europa”. Sulla possibilità diil mondiale ha dichiarato: “Il rischio che non lo giochi c’è. Ma penso di aver sempre fatto bene in Nazionale, l’unica cosa che posso fare è continuare ad allenarmi bene e mostrare le mie potenzialità quando entro inche il ct lo veda”. SportFace.

Ma nel 2023 si riprende la marcia perché l'Inter è già qualificata per gli ottavi di finale di Champions League e già sicura anche del secondo posto nel girone, proprio dietro al. Si ...Commenta per primo Il difensore del, Pavard, ha parlato del suo futuro: 'Mi sono posto delle domande durante l'estate, ho ricevuto telefonate da diversi club. Forse un giorno andrò in uno di questi club, ma ho parlato con ...Dopo la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, l' Inter torna a giocare in Champions League. Nell'ultima giornata dei gironi i nerazzurri affrontano il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Grazie alla vitt ...Decisi già anche primo e secondo posto, con il Bayern primo a15 punti e l’Inter seconda a 10. Lautaro e Bastoni diffidati: niente Bayern per non rischiare. Barcellona Inter Lautaro. Infatti, stando a ...