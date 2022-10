ATP Parigi-Bercy 2022 | Fabio Fognini ripescato dopo il forfait di Berrettini | giocherà di nuovo con Arthur Fils

(Di lunedì 31 ottobre 2022) A volte il destino riserva delle situazioni davvero curiose. E accade anche nel tennis, quando si tratta di lucky loser. In questa fattispecie, aè toccata tale sorteaver perso nell’ultimo turno delle qualificazioni contro il franceseal Masters 1000 di. Il ligure, infatti, è stato sorteggiato come perdente fortunatoche è stata ufficializzata la rinuncia di Matteoa giocare l’ultimo torneo di questa categoria all’interno della stagione. Ritornano a essere, in questo modo, quattro gli italiani in tabellone. Tennis, Matteoconferma il: “Avevo bisogno di ...

Matteo Berrettini, come anticipato ieri dalla Gazzetta , non recupera dal problema al piede sinistro accusato dopo la semifinale del torneo di Napoli e rinuncia al Masters 1000 diBercy per ..."Le ho provate tutte per essere pronto perBercy, ma sfortunatamente ho ancora bisogno di un ... perdendo così il sogno NittoFinals, né il Masters francese. La stagionetermina qui per ...Sinner e Berrettini possono sperare solo come riserve ROMA (ITALPRESS) - Scatta l'ultima settimana nel calendario Atp prima delle Intesa ...Il 26enne romano è alle prese con l'infortunio rimediato a Napoli, dove è stato sconfitto in finale da Musetti, e che lo ha costretto a rinunciare anche a Vienna ...