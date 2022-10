Arriva la stretta sui rave party | confisca e fino a 6 anni di reclusione

La Stampa

I due cavalli di battaglia dei Cinque Stelle verranno ridimensionati. A rischio per il Rdc circa 650 mila percettori. Salvini: "Si sospenda per 6 mesi". Sul ...... quelli tenuti alla sottoscrizione del patto per il lavoro e su cui arriverà ladecisa dal ... ma " molto spesso non sineanche alla prima offerta ", ammettono dall'associazione dei ... Superbonus e Reddito di cittadinanza, arriva la stretta: chi e quanti rischiano e come cambieranno le regole … Con la stretta del governo guidato da Giorgia Meloni sul reddito di cittadinanza, quanti sono i beneficiari considerati occupabili e che per questo rischiano di perdere l'assegno mensileE' cominciata una trattativa tra le forze dell'ordine e i partecipanti al Rave Party di Modena che sta andando avanti da sabato sera in un capannone abbandonato. Il tutto sta avvenendo all'esterno del ...