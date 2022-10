Arretrati pensioni invalidità | in quali casi | quanti e come richiederli all’Inps

(Di lunedì 31 ottobre 2022)richiedere gli? Introdotto dal 1° gennaio 2002, ad opera della Legge 28 dicembre 2001 numero 448, il cosiddetto “incremento al milione” si concretizza in una maggiorazione sociale, riservata ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni, al fine di garantire un reddito proprio corrispondente a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (equivalenti, appunto, ad un milione delle vecchie lire).Con esclusivo riferimento a invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della Legge 12 giugno 1984 numero 222, l’accesso all’incremento al milione è stato esteso, dal 20 luglio 2020 ed a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, ahanno un’età pari o superiore a 18 anni, rispetto al ...

