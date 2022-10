Torres-Napoli Femminile 0-1 | successo in extremis per le azzurre

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ledi mister Lipoff, dopo ilstraripante per 4-0 in casa contro la Ternana, sono volate in Sardegna per affrontare l’ostica formazione della. Una partita in equilibrio fino al novantesimo, quando la zampata vincente di Romina Pinna, ex di turno, ha regalato alle partenopee altri tre punti fondamentali in classifica. FOTO:in testa alla classifica Ilsi conferma in testa alla classifica grazie alottenuto in casa della formazione di Ardizzone, grazie ad una giocata di Pinna al tramonto di una gara, in cui lehanno fatto fatica a sfondare la linea difensiva eretta dalle padrone di ...