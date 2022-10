Sindaco aggredito | Carlo Giacone colpito alla testa da uno sconosciuto a Giaveno | è grave

Ildi Giaveno, Carlo Giacone, è statonella notte da uno sconosciuto. Colpito più volte alla testa è in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Secondo quanto emerso fino a ...Solidarietà al'Ho appreso della terribile aggressione questa notte in strada aldi Giaveno, mi auguro che il responsabile venga preso e che Carlo si rimetta presto', ha ...Carlo Giacone (42 anni), sindaco di Giaveno (Torino), è stato aggredito ieri sera da uno sconosciuto che lo ha colpito alla testa: è ...Ieri sera, poco prima della mezzanotte, nel centro abitato, il sindaco di Giaveno, in provincia di Torino, Marco Giacone, di 42 anni, è stato aggredito da uno sconosciuto ed è rimasto ferito in modo ...