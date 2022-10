Scontro auto-moto sul raccordo | centauro in ospedale

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ferito une trasportato all’San Pio dopo un incidente sulstradale Benevento-San Giorgio del Sannio. Per cause in corso d’accertamento la suaha impattato contro un suv Peugeot. Ilè caduto rovinosamente sull’asfalto restando ferito rendendo necessario l’intervento del 118. Le condizioni non sembrerebbero tuttavia gravi secondo una prima valutazione dei sanitari. Sul posto la Polizia Stradale i Carabinieri e il personale dell’Anas. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ferito lievemente il conducente dell'altra, una Ford Focus, rimasta in strada. I carabinieri hanno deviato il traffico e seguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate ...Incidente mortale sabato sera, attorno alle 22.45, all'altezza dell'incrocio di via Longhena con via De Marchi a San Vendemiano (Treviso). Lofrontale tra due, forse avvenuto per una mancata precedenza, stato molto violento e una delle due vetture ha finito la sua corsa nel campo adiacente al piano stradale. L'urto stato fatale ...Grave incidente nella tarda serata di ieri sulla Statale 126, a due chilometri da Guspini. Una Fiat Punto e un motocarro si sono scontrati frontalmente. Nello schianto è morto un 65enne, Gianni Dessì, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...