LIVE – Vallefoglia-Conegliano | A1 Femminile 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 30 ottobre 2022) Latestualedi Megabox Ondulati del Savio-Prosecco Doc Imoco, partita valevole per la terza giornata della regular season di Serie A1di. Le ragazze di Fabio Bonafede, none in classifica, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare altri punti. Non sarà però facile contro le Pantere di Daniele Santarelli, quarte con due vittorie in altrettante partite disputate. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 30 ottobre al Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida ...