Inter | vergogna in Curva Biasin | «Questo uno dei tanti messaggi» – FOTO

(Di domenica 30 ottobre 2022)nellanerazzurra ieri al Meazza., giornalista, sui suoi canali social condivide ilo Fabrizio, giornalista e tifoso dell’, ha condiviso sui suoi canali social uno di denuncia di un tifoso nerazzurro per quanto avvenuto innel match di ieri. Ricevo e pubblico (uno deiche ho ricevuto). #Samp pic.twitter.com/SmZLNuSjyZ— Fabrizio(@F) October 30, 2022 ILO – «Che qualcuno racconti lo schifo che è successo inFabrizi. Gente sbattuta fuori con urla, calci e pugni perchè gli ultras hanno deciso così. Famiglie con bimbi in lacrime e ...

nella curva nerazzurra ieri al Meazza. Biasin, giornalista, sui suoi canali social condivide il messaggio Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso dell', ha condiviso sui suoi canali ...'I capi ultras della Curva Nord non sono l'. Se ci sono atteggiamenti disgustosi come questi è giusto sottolinearlo ma è sbagliato attaccare l'intera tifoseria' dice qualcun altro . La rabbia è ...Scene incredibili e a dir poco imbarazzanti quelle che si sono viste sugli spalti dello Stadio San Siro ieri sera nel match tra Inter e Sampdoria."Dov'è stato manovrato il campionato Non lo dice il processo sportivo, che parla di campionato regolare. Non lo dice neanche il processo ordinario: dice che ci sono reati a consumazione anticipata, n ...