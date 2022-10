Governo Meloni | sottosegretari | ecco i nomi dei candidati in corsa Barachini in pole per l’Editoria

Verso il veto per il candidato di Forza Italia alle Infrastrutture Mangialavori citato (mai indagato) in indagini di 'ndrangheta per vicinanza a un clan Giorgiaoggi presenterà, salvo colpi di ...AGI - Un abbraccio ideale a Giorgia, un 'mea culpa' e un consiglio alla premier: 'Sui diritti civili, ilfarebbe meglio a lasciare che se ne occupi il Parlamento '. Torna a parlare, Gianfranco Fini, ma quello dell'...A meno di uno scostamento di bilancio consistente, che non sembra voler fare per non indispettire Bruxelles e i mercati, Giorgia Meloni non ha soldi per fare praticamente nulla nella prossima legge di ...Consiglio avrebbe 'deciso di fermare la musica di richieste e compensazioni per far sì che al Consiglio di ministri di domani tutte le sedie di sottogoverno siano occupate , con buona pace di chi rest ...