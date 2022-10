Formula 1 LIVE GP Messico | segui la gara in diretta

(Di domenica 30 ottobre 2022) 20:01 Così le qualifiche Max Verstappen parte in pole, ma dovrà stare molto attento alle Mercedes, apparese veramente in forma. Male le Ferrari, incappate nella peggior qualifica delle stagione. Leggi ...

20:01 Così le qualifiche Max Verstappen parte in pole, ma dovrà stare molto attento alle Mercedes, apparese veramente in forma. Male le Ferrari, incappate nella peggior qualifica delle stagione. Leggi ...... DATE, ORARI E TV SUPERLEGA 2022/2023:E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...La cronaca del GP del Messico, con azione in pista e sorpassi, raccontati con la diretta testuale aggiornata giro per giro ...A Città del Messico il campione del mondo Max Verstappen parte dalla pole e cerca la sua 14° vittoria stagionale: sarebbe un record ...