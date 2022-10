Domenica amara | tragedia nell’Alto Tammaro | un uomo perde la vita in un incidente stradale

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoReino –con esiti tragici questa mattina all’alba. Un 32enne ha perso lasu una strada comunale tra Reino e San Marco dei Cavoti. L’era alla guida di un’autovettura che, per cause in corso d’accertamento, ha sbandato uscendo fuori strada ed impattando a quanto pare contro un muretto di una fontana pubblica. Per lo sfortunato conducente non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti e i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo. Il sindaco di Reino, Antonio Calzone da noi intercettato, è apparso visibilmente scosso: “E’ unaincredibile. Era un bravissimo ragazzo.” (foto repertorio) L'articolo ...

