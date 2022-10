Compleanno Maradona | le iniziative in onore del Pibe de Oro

Gianfranco Zola ha fatto visita questa mattina al murale che rappresenta Diego Armandoai Quartieri Spagnoli . Oggi si festeggia il 62esimodell'argentino, icona mondiale e del Napoli . Così l'ex attaccante azzurro ha deciso di rendere omaggio al giocatore che ha ...Calcio Napoli, l'iniziativa della Curva B per ildiDiego Armandoè considerato da molti il giocatore più forte della storia del calcio. La sua carriera inzia in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...L'ex calciatore del Napoli partecipa alla festa dei 62 anni di Diego recandosi in visita all'opera che ritrae il Pibe de Oro ...