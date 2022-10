Berlusconi | l' unica via per la pace in Ucraina E sulla vodka di Putin

Leggi su iltempo

(Di domenica 30 ottobre 2022) Silviodopo il caso degli audio "rubati" torna a parlare della guerra ine del presidente russo Vladimir. Il pensiero del presidente di Forza Italia, destinato a far discutere, è stato raccolto da Bruno Vespa nel suo ultimo libro, "La grande tempesta", in uscita venerdì 4 novembre da Mondadori Rai Libri. "In questa situazione" del conflitto "noi non possiamo che essere con l'Occidente nella difesa dei diritti di un Paese libero e democratico come l'"; chiarisce il Cavaliere. Alla domanda del giornalista, conduttore di Porta a porta su Rai1, sulle condizioni per arrivare a una trattativa dirisponde: "Forse, solo se a un certo punto l'capisse di non poter più contare sulle armi e sugli aiuti e se, invece, ...