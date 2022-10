AlbinoLeffe | terza vittoria rimandata | solo pari con la Juventus Next Gen

(Di domenica 30 ottobre 2022) Zanica. L’conquista un altro punticino che muove la classifica, ma non permette ancora ai seriani di cambiar passo. A Zanica i blucelesti si accontentano dell’1-1 contro laGen, la squadra Under 23 dei bianconeri, e restano a soli 12 punti 11 giornate, con due soli successi ottenuti. La Juve resta un punto avanti. Il primo tempo vede i padroni di casa esercitare un certo predominio territoriale: l’crea gioco, la Juve controlla. Pericoloso Manconi dalla distanza, che al 12? non trova la porta di poco. Il primo acuto ospite arriva verso la mezz’ora, per la precisione al 28?, con una gran botta di Rafia a fil di palo. Il vantaggio seriano lo firma Cori, al 34?, con una ribattuta dalla breve distanza; la Juve dopo la rete dell’non reagisce con veemenza, e ...

Separate da un punto, con alle spalle l'incubo playout. Con questi requisiti, oggi (14.30) allo "Stadium" di Zanica l'AlbinoLeffe ospiterà la Juventus Next ...