A Seul l' inferno | la strage di ragazzini felici per il loro primo Halloween post Covid

Nelle tante Università dierano settimane che girava il passaparola: tutti a Itaewon sabato sera. Nelle strette vie dei locali la musica è sparata anche a tutto volume in strada, trasformando ..."Sono qui ada due giorni, sognavo questo viaggio da tempo perché durante il lockdown ho ... Lo seguo e da lì un. Cioè Un film dell'orrore. La strada era un manto di corpi spogliati, mi ...Nelle decine di vie laterali strette e spesso in salita o discesa, siamo infatti su una collina, c’è l’oriente oscuro e affascinante fatto su misura per le migliaia di turisti che partecipano alla ...La 23enne studentessa di Desio da tre anni sta svolgendo un master nella capitale, dove sono morte centinaia di persone: "Polizia quasi del tutto assente. Sapevo che muoversi in quel quartiere sarebbe ...