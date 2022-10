Pd | torna la rottamazione Under 35 dem | “Via il gruppo dirigente”

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Hanno pensato di usarci come figurine”, Paolo Romano, 26 anni, candidato Pd non eletto in Lombardia. “Si deve dimettere non solo l’Ad ma tutto il Cda. Altro che occhi di tigre, occhi di triglia…”, Tommaso Bori, segretario Pd Umbria. “Non voglio più avere imbarazzo, voglio raccontare quanto sia figo il Pd”, Silvia De Dea, responsabile comunicazione Pd Milano. Il mood è stato questo. Per un intero pomeriggio fino a sera. Decine e decine di interventi e oltre 600 partecipanti, tutti35, quasi tutti amministratori locali. Si sono ritrovati all’assemblea a Roma di ‘Coraggio Pd’, organizzata da Brando Benifei. In platea Marco Meloni, coordinatore della segreteria Letta. Quasi una contro-assemblea rispetto alla Direzione dem di ieri. Nei toni, nelle richieste e, ovviamente, anche nell’età. “L’immagine che abbiamo qui oggi è molto differente da quella ...

