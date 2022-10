Morti e feriti in Corea del Sud per festa di Halloween | cordoglio Tajani

(Di sabato 29 ottobre 2022) SEUL (DEL SUD) (ITALPRESS) – E' di almeno 146e 150il bilancio provvisorio della tragedia avvenuta a Seoul, capitale delladel Sud, a causa della calca durante unaperin un quartiere. Lo hanno reso noto le autorità sudne. Sul posto sono presenti più di 400 soccorritori.“Sono profondamente addolorato per la tragedia accaduta a Seoul. Immagini molto dolorose. Voglio esprimere ildell'Italia alle famiglie di quanti hanno perso la vita e la più sentita vicinanza al popolo sudno”, scrive su Twitter il Ministro degli Esteri Antonio.(ITALPRESS).

