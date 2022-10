Memo Remigi | le sue parole dopo la consegna del tapiro di Striscia la Notizia

Non si placa il caso: ora, anche Striscia la Notizia è intervenuta, consegnandogli il tapiro d'oro per l'episodio di molestie che ha visto coinvoltoe Jessica Morlacchi . Striscia la Notizia, il tapiro ...Dopo la palpata ricevuta danel programma Domani è un altro giorno , Jessica Morlacchi ha pubblicato su Instagram un posto dove esprime tutta la sua indignazione. "ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che ...Il conduttore Rai è stato tirato in ballo nel servizio della consegna del Tapiro d’Oro a Memo Remigi. Oggi Di Mare accusa Striscia la notizia di diffamazione ...Sul caso dell’allontanamento di Memo Remigi da “Oggi è un altro giorno”, per la palpata a Jessica Morlacchi, c’è una voce fuori dal coro. Arriva da Caterina Collovati, giornalista e nota opinionista t ...