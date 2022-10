Loredana Bertè su Elenoire Ferruzzi | “Inaccettabile parlare di sfiga | grazie per averla eliminata”

Sky Tg24

Antonino Spadaccino ha avuto il compito non facile di vestire i panni di. Cristiano Malgioglio ha fatto una precisa richiesta. Nella puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 28 ottobre, Antonino Spadaccino ha fatto una sua interpretazione di ...E sulla questione non è rimasta inermeche, per un episodio simile, ha person sua sorella Mia Martini. Leggi anche > Gf Vip, la verità dietro lo sputo di Elenoire: il video che ... Loredana Bertè e Franco126 duettano in "Mare malinconia"