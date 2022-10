LIVE Lecce-Juve 0-0 | equilibrio al Via del Mare

Commenta per primo- Juventus è l'anticipo delle 18 del sabato della 12esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi offrirà la movioladegli episodi arbitrali più discussi della gara. LA ...E i clean sheet in generale Da una parte solo la Lazio (sette) ha registrato più clean sheet della Juventus (sei) nella serie A in corso, dall'altra ilè una delle due formazioni che non ha ...18' - Miretti prova a ripartire, ma il numero 20 bianconero viene chiuso dalla difesa leccese. 17' - Ammonito Cuadrado. Intervento in ritardo del colombiano ai danni ...8' - Punizione veleonsa di Cuadrado verso il centro dell'area, la difesa del Lecce libera con qualche affanno. 7' - Miretti! Bel lancio di Gatti a cercare Milik, il polacco fa ...