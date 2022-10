Due autogol | due salvataggi sulla linea Pazzo Brighton - Chelsea | 4 - 1!

Incredibile partita tra il Chelsea di Potter e la sua ex squadra, il Brighton allenato oggi da Roberto De Zerbi, che stravince 4 - 1. Gli ...Netta vittoria invece per il Brighton di De Zerbi , che si impone sul Chelsea di Potter per 4 - 1: per i padroni di casa vanno a segno Trossard al 5', poidi Loftus - Cheek al 14' e di ...La Roma ritorna in vantaggio appena dopo l'ora di gioco. Pellegrini allarga per El Shaarawy che prova a calciare verso la porta, rientrando verso.