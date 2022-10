Cristina Quaranta è un fiume in piena contro Nikita | “Prende di mira gli avversari”

(Di sabato 29 ottobre 2022) Mercoledì scorsoha parlato dello sputo di Elenoire Ferruzzi e di un suo possibile ritiro. Le cose sono andate diversamente, la performer è uscita dal GF Vip con un televoto flash, ma prima di abbandonare la casa ha ricevuto un abbraccio daPelizon. Proprio questo gesto ha catturato l’attenzione di, che su Twitter ha espresso delle perplessità ed ha dato della stratega all’ex coinquilina. Secondo l’ex volto di Non è la Rai, la Pelizon giocherebbe a fare la vittima e si divertirebbe a punzecchiare velatamente i suoi ‘nemici’ per farli sclerare e diventare così la protetta del pubblico.: “Ipocrisia, lei è una grande stratega”. “Io che abbraccio chi dice di me che ...

Leggi anche > Gf Vip,minaccia di uscire: 'Nella casa per soldi, ma se vado via li prendo lo stesso' L'intervista a Marina La Rosa Nel corso dell'intervista La Rosa parla del suo ...Benjamin Mascolo si racconterà in studio così come farà, reduce dall'esperienza nella Casa più spiata d'Italia. Ci saranno anche Bianca Atzei e Stefano Corti , che sveleranno se ...Cristina Quaranta spiazza su Elenoire Ferruzzi prima della diretta del Grande Fratello Vip. Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera giovedì 27 ottobre ...Cristina Quaranta é al centro di una polemica per una frase su Soleil Sorge: lei spiega cosa si cela dietro l'esternazione, il caso Grande fratello vip ...