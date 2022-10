Come rimuovere malware

Leggi su wikitech

(Di sabato 29 ottobre 2022) Hai preso un? Quindi, hai il tuo computer infetto ? Ora stai cercando un metodo su dal pc o anche dal tuo smartphone android ? Ok, dai tranquillo , in questo articolo descriviamo anche se non sei esperto in informatica. I virus informatici di oggi non sono più quelli di una volta: i nuovi virus sono più subdoli e intelligenti, chiedendo magari il riscatto per liberare i file personali oppure installando programmi silenziosi che vanno a rubare dati o minare Bitcoin. I virus e idi questi ultimi anni, infatti, non sono creati per distruggere ma per guadagnare, tramite ricatti o sfruttando la potenza di elaborazione del PC delle vittime per eseguire operazioni di vario tipo. Se temiamo che il nostro PC sia caduto vittima dei nuovi virus, non ...