Biden | l' aggressione contro Paul Pelosi è ignobile

Gli interessi globali del Dragone sono stati danneggiati dalla guerra d'scatenata da ... Xi Jinping sa che la politica di incondizionato sostegno all'Ucraina attuata dainizia a ...: non c'è spazio per la violenza politica in America Il Presidente Usa Joe- dopo l'al marito di Nancy Pelosi, definita 'spregevole' - ha ribadito che "non c'è spazio per la ..."Ignobile". Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, definisce l'aggressione nei confronti di Paul Pelosi, il marito della speaker della Camera Nancy Pelosi aggredito in casa con un martello.Paul Pelosi, marito Nancy Pelosi aggredito in casa a martellate. Assalitore cercava Speaker Camera Usa: "Dov'è". Arrestato, è antisemita seguace di Qanon ...