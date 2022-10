Un nuovo operatore sbarca in Italia | Ehiweb Mobile offre abbonamenti a soli 2 | 95 euro al mese

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Ci siamo stufati deiti operatori telefonici? I nuovi non saranno sicuramente da meno, e tra questi spiccache sembra stia conquistando il cuore di molti clienti. Non pare che sia lata società che si propone con una tariffa di poco conto, per cui vediamo di scoprire insieme che cosa ci riserverà.è il nome delgestore telefonico appena uscito – Computermagazine.itStanchi dellata promo? Ilvirtuale ce ne propone un’altra Il mercato della telefoniano è pronto a presentarci una new entry:. Non è proprio nuova, difatti fa parte di Ehinet ossia la stessa che che fornisce da tempo servizi di ...