Ultime Notizie – Perché Elon Musk dice di aver liberato Twitter

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Le parole non sono mai causali. A maggior ragione in questo caso.ha annunciato l’acquisizione di, ovviamente in un tweet, con una espressione “The bird is freed”, in italiano suona male ma la traduzione è “l’uccello è”, che vuole sintetizzare i suoi obiettivi e l’intenzione di cambiare il social network, abituato a cinguettare secondo le sue regole. Come lo farà esono le due domande che gli utenti, la comunità finanziaria, e anche il mondo politico, particolarmente attento al peso che hanno assunto le idee propagate via social, si stanno ponendo da quando è stata manifestata dal patron di Tesla l’intenzione di conquistare. Per ora ci sono alcune indicazioni sommarie e anche, volutamente, ambigue....