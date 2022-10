Ucraina | ispezioni Aiea per la accuse di Mosca sulla bomba sporca

... cui ha fatto seguito la programmazione di una missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei prossimi giorni in due siti in."Sono state mosse delle accuse, lesono ...Ha quindi sollecitato l'Aiea a fare in fretta con le. Ma ha anche voluto precisare: 'Non abbiamo bisogno di usare un'arma nucleare in, non avrebbe senso, né politicamente né ...Milano, 28 ott. (askanews) - Ispezioni dell'Aiea dopo le accuse da parte di Mosca della costruzione in Ucraina di una bomba sporca da far ...MOSCA - "Non abbiamo bisogno di usare un'arma nucleare in Ucraina, non avrebbe senso, né politicamente né militarmente". Lo ha detto il presidente russo ...