Spuntini | 7 idee per una merenda sana

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lao lo spuntino è un pasto decisamente importante nella dieta di ognuno. Per questo motivo è importante pensare con cura a cosa mangiare quando si inizia ad avvertire quel famoso languorino di metà mattina o pomeriggio. Per far sì che questo spuntino sia proteico e a basso contenuto di grassi e carboidrati, in questo articolo trovi alcunesemplici ma sfiziose da cui prendere spunto.per una dieta equilibrata Innanzitutto è bene chiarire che se si desidera una dieta personalizzata, con obiettivi specifici (come la perdita di peso, ad esempio) o per condizioni di salute particolari (celiachia o colesterolo alto), è sempre consigliabile rivolgersi ad un medico, nutrizionista o dietologo. Queste figure professionali potranno consigliare i pasti migliori per ognuno in base alle proprie necessità ...